Март 23rd, 2020

Лучшие фильмы о ядерном апокалипсисе — что посмотреть

После нового обострения между США и Россией, которые обменялись ракетными угрозами, возобновились разговоры об угрозе ядерного конфликта.

В последние дни две силнейшие ядерные державы — США и Россия — все ближе к крупнейшему столкновению со времен Карибского кризиса.

Стороны обмениваются ракетными угрозами, а эксперты говорят, что столкновение американских и российских сил в Сирии практически неизбежно и может выйти из подконтроля.

Пользователи соцсетей активно обсуждают нависший ядерный апокалипсис и российское гостелевидение рассказывает, что делать во время Третьей мировой войны и что брать с собой на судный день.

По такому случаю мы решили вспомнить лучшие фильмы на тему ядерного апокалипсиса.

Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу

Стэнли Кубрик, 1964 год

Культовый фильм Стэнли Кубрика вышел в разгар Холодной войны и теперь вновь получил актуальность. Картина основана на триллере Питера Джорджа Красная тревога, в котором ярко описывается атмосфера всеобщего страха перед ядерным апокалипсисом.

Одержимый мыслью о том, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», генерал Джек Д. Риппер, командир военно-воздушной базы посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР.

Президент США Маффи пытается спасти положение, он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава.

В 1989 был году включен в Национальный реестр фильмов США как «культурно значимый». Занимает третье место всписке лучших комедий и 39 место в списке лучших американских фильмов по версии Американского института киноискусства. В списке лучших фильмов по версии IMDb стоит выше остальных фильмов Кубрика.

Безумный Макс

Джордж Миллер, 1979-2015

Постапокалиптическая трилогия, которая рассказывает о бывшем полицейском Максе Рокатански, который теряет семью в дистопической Австралии, потерявшей все признаки цивилизованной страны из-за череды войн в результате нефтяного кризиса. Первый фильм вышел на экран в 1979 году.

Миллер сначала создал трилогию с Мелом Гибсоном в главной роли, а затем в 2015 году снял ребут под названием Безумный Макс: Дорога ярости с Томом Харди в главной роли, получивший восторженные отзывы кинокритиков.

В оригинальной трилогии с Мелом Гибсоном особняком стоит второй фильм Безумный Макс 2: Воин дороги, который представил мрачный и безжалостный мир, где правят бродячие банды и бензин является самой ценной валютой.

Парень и его пес

Л.К. Джонс, 1974

События фильма происходят в 2024 году после опустошительной Четвертой мировой войны, длившейся всего пять дней.

Остатки населения США влачат жалкое существование в опустевших городах. Каждый предоставлен сам себе, выживание сводится к поиску пищи и стычками с остальными людьми за еду.

Главный герой, Вик, работает в паре со своим псом Бладом, с которым имеет телепатическую связь.

Фильм стал одним из источником вдохновения при создании культовой серии игры Fallout.

Последняя битва

Люк Бессон, 1983

События происходят в руинах современных городов после неназванной катастрофы. Люди уже утратили речь и объясняются только жестами. С продуктами питания тоже проблемы, правда, иногда может пойти дождь из падающих рыб.

В мир вернулись рабство и диктатура сильных. Главный герой Человек живет отшельником и ему приходиться бороться з существование с себе подобными.

Фильм получил множество наград и премий.

Письма мертвого человека

Константин Лопушанский, 1986

Действие фильма происходит в неназванном городе, через некоторое время после окончания ядерной войны, случившейся из-за того, что подавившийся кофе оператор электронного центра не успел отменить старт ракеты с ядерной боеголовкой, к которому привела ошибка компьютера.

Ученый, лауреат Нобелевской премии Ларсен спасается от последствий ядерной бомбардировки в подземелье исторического музея, в котором работала до войны его супруга, не успевшая вовремя спуститься в бомбоубежище и теперь страдающая от болезни, вызванной, по-видимому, значительной дозой радиации.

Вместе с ними в подземелье живут бывшие сотрудники музея. Каждый из них по-своему переживает трагедию человечества — кто-то пишет книгу-размышление о причинах случившегося, кто-то готовит послание будущей цивилизации, а кто-то размышляет о построении будущего подземного человечества с новой моралью и нравственностью.

Выход картины практически совпал с Чернобыльской аварией, поэтому для своего времени картина была очень острой и шокирующей.

Писатель Аркадий Стругацкий назвал этот фильм «умной и жестокой драмой о современных людях в ситуации, для исключения которой из истории человечество должно употребить все свои силы».

Судья Дредд 3D

Пит Трэвис, 2012

В будущем после атомной войны территория США представляет собой облученные радиацией пустоши, известные как Проклятая Земля.

На восточном побережье находится растянувшийся от Бостона до Вашингтона Мега-Сити Один, мегаполис с 800 миллионами жителей, где ежедневно происходит 17 000 преступлений. Единственной силой правосудия теперь являются судьи, элитные полицейские, которые совмещают в одном лице все должности — прокуроров, присяжных и исполнителей.

Лента рассказывает о противостоянии Судьи Дредда с наркобароном Мадлен Мадригал по кличке Ма-Ма в исполнении Лины Хиди, известной ролью Серсеи Ланнистер в сериале Игра престолов.

Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes собрано 125 рецензий, 77 процентов — положительные.

Создатель серии комиксов Джон Вагнер, раскритиковавший адаптацию 1995 года, положительно отозвался о фильме, отметив, что эта экранизация гораздо ближе к оригинальному комиксу.