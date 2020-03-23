Март 23rd, 2020

Лолита призналась ,что употребляла наркотики

Сейчас,когда из-за коронавируса артисты не могут вести привычный образ жизни,многие из них начали больше времени уделять общению со зрителями в интернете. Именно туда переносятся интервью и репортажи. В одном из таких интервью певица Лолита Милявская внезапно рассказала об отрезке своей жизни,которым она совсем не гордится.

Певица призналась, что после разрыва с шоуменом и продюсером Александром Цекало она подсела на наркотик.

» Я об этом очень сожалею, потому что это аукается в моем возрасте на сосудах, — вздохнула Лолита. — Это год употребления «белого порошка» в 40 лет отразился на здоровье сейчас, когда мне 56 лет. Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что ещё немножко и я сдохну.

Я перечитала всю литературу на эту тему и бросила это дело. В противном случае я бы отбросила концы. А сейчас расплачиваюсь проблемами с сосудами, из—за которых мне пришлось бросить курить и начать вести другой образ жизни, который меня порой раздражает. Это я в интернете могу бузить, а так я на домашнем спокойном режиме»,-рассказала Лолита.