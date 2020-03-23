 
 
Март 23rd, 2020

Коронавирус можно уничтожить с помощью спирта

rp_koronavirus-1000x750.jpgЭффективность уничтожения коронавируса с помощью спирта и спиртосодержащих растворов проверили экспериментальным путем ученые-биологи из Германии и Швейцарии. Результаты исследований 17 марта были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, принадлежащей Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (Нью-Йорк).

В ходе экспериментов ученые установили, что растворы с содержанием этанола или пропанола при взаимодействии с новым вирусом, убивают его в течение 30 секунд. Опытным путем они выяснили, что растворы сохраняют эффективность при концентрации от 30% и выше.

 Биологи заявляют, что такие спиртовые растворы, если их использовать для дезинфекции рук, позволят эффективно противостоять распространению коронавируса. Также их можно использовать для обеззараживания поверхностей в общественных местах и медучреждениях.

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