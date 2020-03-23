Март 23rd, 2020

Китайцы разработали пожарный дрон

JC260 QilingUAV

Китайская компания QilingUAV объявила о разработке беспилотного летательного аппарата вертолетного типа JS260, который можно использовать при тушении лесных пожаров. Согласно сообщению компании, аппарат может нести две емкости, заполненные жидкостью для тушения огня.

Тушение лесных пожаров с помощью авиации представляет очень сложную и опасную операцию. Дым от пожара сильно ухудшает видимость, а горячий воздух от огня, ухудшает управляемость самолетом и может нарушать работу двигателей. При этом летчики должны на пожарных самолетах или вертолетах должны пролетать над огнем как можно ниже для эффективного сброса воды.

Китайские разработчики полагают, что применение беспилотников должно сделать тушение лесных пожаров безопаснее.

JS260 имеет в длину 2,8 метра, в высоту — 1,6 метра и оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 3,6 метра. Аппарат массой 160 килограммов оснащен двумя 34-сильными бензиновыми двигателями с водяным охлаждением и способен находиться в воздухе до 4 часов.

Беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 100 килограммов. Он оснащен двумя точками подвески для емкостей с жидкостью для тушения огня. Емкости могут быть сброшены по одной или одновременно. Разработчики утверждают, что объема каждой емкости достаточно для тушения 50 кубических метров леса. Другие подробности о JS260 не уточняются.