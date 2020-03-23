Март 23rd, 2020

Китай опережает все страны по выходу из кризиса

На фоне того,что экономика многих стран только входит в кризис связанный с пандемией коронавируса,Китай уже начал восстанавливать производство.По мнению экспертов МВФ уже наблюдаются признаки восстановления экономики Китая.

Тем не менее, несмотря на то, что крупные китайские компании возобновили свою работу, активизация национальных и международных поездок все еще может привести к росту числа инфицированных, предупреждают эксперты.

К тому же, добавляют в МВФ, из-за вспышек COVID-19 и колебаний финансового рынка число потребителей и компаний, делающих выбор в пользу китайских товаров, может резко сократиться.

Ранее сообщалось о том, что эпидемия COVID-19 заставила аналитиков украинской инвестиционной компании Dragon Capital пересмотреть свой прогноз на 2020 год. В новых реалиях, заявляют эксперты, следует готовиться к падению ВВП Украины на 4% и обесцениванию гривны до 30−35 грн/$.