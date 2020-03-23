Март 23rd, 2020

Канье Уэст делает Ким только необычные подарки

Ким Кардашьян и Канье Уэст обожают дарить друг другу подарки. Но чтобы удивить друг друга приходится проявить не мало фантазии. И они отлично с этим справляются.

Канье знает о любви Ким к фастфуду, поэтому решил в качестве свадебного подарка в 2014 году купить ей 10 ресторанов быстрого питания Burger King во Франции, Италии и Великобритании.

В 2015 году Ким Кардашьян родила второго ребенка, сына Сейнта. Все свое время звезда проводила с малышом и не могла ходить по магазинам в течение примерно шести месяцев. Впрочем, любящий муж сделал это за нее. На Рождество в том году он купил ей 150 рождественских подарков, в числе которых были платье Louis Vuitton и комбинезон Prada.

На празднование нового, 2017 года Канье преподнес любимой две коробки с подарками. В первой лежали сертификаты Netflix и Amazon, наушники Apple Airpods, носки adidas и игрушка Микки-Маус, а во второй — акции этих компаний (Disney, adidas, Apple, Netflix и Amazon). Эксперты издания HighSnobiety оценивают стоимость полученных Кардашьян акций в сумму около 300 тысяч долларов. Сертификат на акции Walt Disney дает право на долю в капитале компании размером около 100 тысяч долларов; 995 акций adidas, по данным HighSnobiety, стоят в настоящее время более 168 тысяч долларов.



А в прошлом году Канье пожертвовал миллион долларов на благотворительность в честь 39-и летия любимой.

Парочка не устает удивлять поклонников и журналистов. Осталось только подождать следующих праздников в их семье. Будет интересно.