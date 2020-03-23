Так сложилось, что последние шесть лет я участвую на различных площадках с различными партнерами в, своего рода, виртуальной штабной игре «4-ая мировая война».

3-я мировая (холодная) война закончилась, по выражению одного из действующих сегодня в реале игроков, крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Путинская повестка дня 4-ой мировой войны не ставит свой целью уничтожение ненавистных США, что можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. Заключение новой «Ялты», раздела мира на условиях, продиктованных Кремлем. В целом, это реванш за поражение СССР в третьей мировой войне, так же как Вторая мировая война была для Гитлера попыткой реванша за поражение в Первой.

Весной 2014 года я предложил мировому экспертному сообществу один, ставший с моей легкой руки широко обсуждаемым, возможный сценарий эпохи 4-ой мировой войны:

В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В.В. Путина 18 марта, обладающие уникальным генетическим кодом доведенные до отчаяния пассионарные русскоязычные жители Нарвы (Эстония) готовятся провести референдум о присоединении к Русскому Миру. Для обеспечения их свободного волеизъявления на территорию Эстонии направляются для проведения своего отпуска вооруженные до зубов вежливые зеленые человечки со знаками различия или без оных и деловито расставляют новые пограничные столбы.

Каковы будут действия в этой ситуации агрессивного блока НАТО? Согласно ключевой статье 5-ой Устава этой организации все его государства-члены должны будут оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств (по крайней мере, одно из них) обладают технической возможностью аннигиляции вежливых человечков со всеми их гуманитарными конвоями в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия.

Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием эпохального исторического значения. Он будет означать роспуск НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада и полное политическое доминирование путинской России на всём европейском континенте.

В этом и заключается, прежде всего, цель исторического реванша Кремля, а не просто в приобретении новых территорий и новых подданных.

И, тем не менее, ответ на вопрос – будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее изнасилования соседней ядерной державой – вовсе не очевиден.

Особенно, если Путин заявит, что в случае угрозы превосходящих конвенциональных сил НАТО новым священным рубежам Русского Мира он будет вынужден ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, европейский город.

Именно ядерный шантаж даёт Кремлю, как тому кажется, уникальный шанс переиграть мировую историю. И это колоссальный соблазн для группы облеченных огромной властью людей (Путин, Патрушев…), убедивших себя, что на них возложена высочайшая историческая миссия.

Свой ход в штабной игре сделал президент США Барак Обама. 3 сентября 2014 он прибыл в Таллинн, где недвусмысленно подтвердил гарантии НАТО по обеспечению безопасности Эстонии.

Саммит НАТО принял решение о размещении на постоянной основе на территории стран Балтии и Польши военных контингентов НАТО, включая американских военнослужащих.

Размеры этих контингентов не имеют большого значения. Они не рассчитаны на наступательные действия. Принципиален сам факт присутствия американских солдат и офицеров. Они – живое оружие сдерживания, заложники-смертники, если хотите.

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