Как власть старательно ведет Украину к дефолту и голоду

Пока все спали, не первый, но и не второй, а возможно точно не третий, человек в государстве, Арсен Аваков, предложил свой подход к кризису. Затронув многие вопросы экономики, которые точно не входят в компетенцию министра МВД. Но учитывая, что у нас каждый теперь президент, и возможно, каждый министр внутренних дел — точно министр финансов, не заметить его предложения было невозможно.
А именно:
— Немедленно и в кратчайшие сроки провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.
— Увеличить дефицит госбюджета — существенно (надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум). Не стесняясь! — таков вызов времени. Мне жаль, но придется.
Но вот все, кто делают ремонт, знают, что нельзя сделать быстро, дешево и качественно. Можно быстро и дешево, но не качественно. Можно быстро и качественно, но не дешево. И можно дешево и качественно, но точно не быстро. То же и с этими тезисами.
Можно провести реструктуризацию, считай, послать кредиторов и увеличить дефицит бюджета, напечатав для этого деньги. Но тут точно без МВФ. Это тот самый дефолт имени Коломойского, к которому он нас всех давно подталкивает.
Можно даже как в 2015 году провести реструктуризацию, если она необходима, и заключить сделку с МВФ, но при этом нельзя бесконечно увеличивать дефицит бюджета. Да, МВФ в таких условиях пойдет нам на встречу и очевидно, что мы не связаны сейчас обязательствами о дефиците бюджета в 2%.
Но во-первых, увеличивать не бесконечно. А во-вторых, эти деньги надо не печатать, а заимствовать. Если мы, конечно, не хотим угробить гривну окончательно. Печатать необеспеченную гривну — вряд ли хороший путь для стабилизации экономики. Но это можно делать если реструктуризация имеет экономическую эффективность. А это не наш случай. Но об этом позже.
Так что реально речь идет лишь об одной выплате. Это почти та сумма, которую Нацбанк вынужден продавать еженедельно, пока у нас нет договоренности с МВФ. И ради $1,4 млрд в сентябре, когда карантин должен уже быть закончен, мы собираемся устроить болезненный и длительный процесс реструктуризации, который надолго застопорит наше сотрудничество с МВФ? Серьезно? Мы сами себе стреляем в ногу таким образом. У нас общий внешний долг — $80 млрд. А рыночный долг — всего $18,6 млрд. Это меньше четвертой части. И это определяет бессмысленность любых реструктуризаций. Они принесут слишком много вреда, практически не дав плюсов.
В Украине сейчас самый большой коэффициент отношения экономических ограничений и проблем, которые само создает государство, к количеству заболевших. Самый большой в мире. Мы сами стреляем себе в ногу. Или в голову. Вводит жесточайшие меры по борьбе с вирусом, которые явно превышают меры необходимой самообороны. При этом, скорее всего, в ключевых экономиках никто не будет переходить к таким мерам или скоро откажутся от части из них, просто потому что они слишком деструктивны для экономики. И это речь идет о чисто запретительных мерах, не в сочетании с дефолтом. Который также подобен ядерной бомбе.
И когда вы одновременно говорите, что надо иметь сделку с МВФ и сделать реструктуризацию, то вы просто толкаете все к ситуации, когда переговоры с МВФ сорвутся и вы заявите «мы так хотели, но не вышло. Это все проклятые империалисты». И у нас не остается выбора, кроме как делать дефолт.
Это все позволит и нарастить дефицит бюджета и обслуживать свои долги. И при определенных ограничений в бюджете, без драконовских методов по убийству экономики, мы проходим достаточно безболезненно этот год. И да, без драконовских мер, которые будут нам стоить слишком дорого. Не убивая в конец украинский бизнес только потому, что безответственные чиновники не могут не полететь на 8-е марта в Куршавель.
Или мы начинаем вместо завершения переговоров с МВФ обсуждать новый план, новый путь Рузвельта по-украински (какая страна, такой и Рузвельт) и бежим прямиком к дефолту. Причем дефолту при фактически автократической форме правления. Ведь, судя по всему, карантин может стать вечным.
Как всегда, выбор за украинскими властями. И как всегда они склоняются к тому пути, который приятнее не стране, а Коломойскому.
Сергей Фурса.
https://nv.ua/opinion/krizis-2020-kak-vlast-vedet-ukrainu-k-defoltu-poslednie-novosti-50077232.html
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