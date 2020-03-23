Март 23rd, 2020

Группа ученых из Швейцарии и Германии заявила, что использование водки для очистки рук эффективно против COVID-19.

Группа ученых из Швейцарии и Германии заявила, что использование водки для очистки рук эффективно против COVID-19.



По их словам, “Руководство по гигиене рук в здравоохранении” ВОЗ предлагает два состава на основе спирта для дезинфекции рук, чтобы снизить инфекционность и распространения патогенных микроорганизмов. Однако пока эффективность этих средств была доказана исключительно по отношению к тем коронавирусам, которые были известны миру раньше, поэтому специалисты проверили эффективность двух предложенных ВОЗ спиртовых растворов именно против него.



В результате им удалось подтвердить, что концентрации, предложенные ВОЗ (85% этанола и 15% воды и 75% изопропанола и 25% воды) действительно деактивируют COVID-19. Но также ученые выяснили, что оба спирта являются эффективными против COVID-19 в любой концентрации, превышающей 30%.