Март 23rd, 2020

Голливудская актриса из Украины тяжело заболела коронавирусом

Наша соотечественница, известная ролями в фильмах «Шпион, который меня бросил», «Тихоокеанский рубеж: Восстание», Иванна Сахно сообщила о положительном тесте на COVID-19.

В Инстаграм Иванна Сахно сообщила о своем самочувствии. По словам Сахно, симптомы заболевания у нее проявились не сразу.

Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение). Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас.

Иванна показала все медикаменты, которые ей назначали на время лечения.

Желаем Иванне скорейшего выздоровления!