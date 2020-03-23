 
 
Март 23rd, 2020

ФРС объявила неограниченный выкуп активов

 Федеральная резервная система США продолжает палить из всех орудий по финансовым рынкам, где четвертую неделю подряд полыхает пожар распродаж, спаливший 24 триллиона долларов капитализации — сумму, превышающую американский ВВП.С понедельника, 23 марта, ФРС расширяет программу выкупа активов и делает ее де-факто неограниченной. Федрезерв будет приобретать государственные облигации США, а также обеспеченные ипотекой бумаги «в том объеме, который необходим для нормального функционирования рынков», говорится в релизе на сайте американского центробанка.

Помимо ипотечных облигаций государственных агентств Федеральный резервный банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС, приступит к скупке аналогичных коммерческих бумаг. В общей сложности на этой неделе в рынки будет влито около 625 млрд долларов в виде чистой денежной эмиссии. Нью-Йорский ФРБ будет скупать казначеqские облигации на 75 млрд долларов ежедневно, а ипотечные — на 50 млрд.

Одновременно ФРС запускает программу поддержки рынка корпоративных облигации на 300 млрд долларов. За счет «печатного станка» будет монетизироваться как новый долг, так и бумаги, уже обращающиеся на рынке. Эти меры направлены на помощь «крупным работодателям», объясняет Федрезерв в релизе.

 В рамках еще одной программы — PMCCF — ФРС будет, по сути, напрямую кредитовать бизнес, чтобы поддержать его «операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией», говорится в заявлении. Компании получат доступ к кредитам, чтобы сохранять платежеспособность. Программа открыта для компаний с инвестиционным кредитным рейтингом и будет включать займы на срок до четырех лет.

Заемщики получат право отложить выплаты по обслуживанию таких кредитов на первые полгода, чтобы «получить дополнительную наличность, которая может использована для выплат работникам и поставщикам», отмечает ФРС.

Помимо этого, продолжатся операции репо, в рамках которых ФРС снабжает банки кредитами под залог ценных бумаг. Ставка по таким операциям снизится до нуля. Иными словами, крупнейшие организации, входящие в перечень первичных дилеров Федрезерва, смогут получать долларовую ликвидность бесплатно.

ФРС создает кредитный фонд ценных бумаг (TALF) для поддержки кредитования потребителей и предприятий. TALF позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), обеспеченные студенческими займами, автокредитами, кредитами по кредитным картам, кредитами, гарантированными Администрацией малого бизнеса (SBA) и некоторыми другими активами.

Рынки отреагировали на решение ФРС ростом. Фьючерс на индекc S&P 500 от падения на 3% перешел к росту на 2% и торгуется на отметке 2334,25 пункта.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на доллар чуть больше чем за полчаса, но по-прежнему остаются в минусе относительно закрытия торгов пятницы: майские контракты на бирже ICE заключаются по 26,34 доллара за баррель, теряя 2,45%.

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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