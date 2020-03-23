ФРС объявила неограниченный выкуп активов

Федеральная резервная система США продолжает палить из всех орудий по финансовым рынкам, где четвертую неделю подряд полыхает пожар распродаж, спаливший 24 триллиона долларов капитализации — сумму, превышающую американский ВВП.С понедельника, 23 марта, ФРС расширяет программу выкупа активов и делает ее де-факто неограниченной. Федрезерв будет приобретать государственные облигации США, а также обеспеченные ипотекой бумаги «в том объеме, который необходим для нормального функционирования рынков», говорится в релизе на сайте американского центробанка.

Помимо ипотечных облигаций государственных агентств Федеральный резервный банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС, приступит к скупке аналогичных коммерческих бумаг. В общей сложности на этой неделе в рынки будет влито около 625 млрд долларов в виде чистой денежной эмиссии. Нью-Йорский ФРБ будет скупать казначеqские облигации на 75 млрд долларов ежедневно, а ипотечные — на 50 млрд.

Одновременно ФРС запускает программу поддержки рынка корпоративных облигации на 300 млрд долларов. За счет «печатного станка» будет монетизироваться как новый долг, так и бумаги, уже обращающиеся на рынке. Эти меры направлены на помощь «крупным работодателям», объясняет Федрезерв в релизе.

В рамках еще одной программы — PMCCF — ФРС будет, по сути, напрямую кредитовать бизнес, чтобы поддержать его «операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией», говорится в заявлении. Компании получат доступ к кредитам, чтобы сохранять платежеспособность. Программа открыта для компаний с инвестиционным кредитным рейтингом и будет включать займы на срок до четырех лет.

Заемщики получат право отложить выплаты по обслуживанию таких кредитов на первые полгода, чтобы «получить дополнительную наличность, которая может использована для выплат работникам и поставщикам», отмечает ФРС.

Помимо этого, продолжатся операции репо, в рамках которых ФРС снабжает банки кредитами под залог ценных бумаг. Ставка по таким операциям снизится до нуля. Иными словами, крупнейшие организации, входящие в перечень первичных дилеров Федрезерва, смогут получать долларовую ликвидность бесплатно.

ФРС создает кредитный фонд ценных бумаг (TALF) для поддержки кредитования потребителей и предприятий. TALF позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), обеспеченные студенческими займами, автокредитами, кредитами по кредитным картам, кредитами, гарантированными Администрацией малого бизнеса (SBA) и некоторыми другими активами.

Рынки отреагировали на решение ФРС ростом. Фьючерс на индекc S&P 500 от падения на 3% перешел к росту на 2% и торгуется на отметке 2334,25 пункта.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на доллар чуть больше чем за полчаса, но по-прежнему остаются в минусе относительно закрытия торгов пятницы: майские контракты на бирже ICE заключаются по 26,34 доллара за баррель, теряя 2,45%.