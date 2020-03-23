Март 23rd, 2020

Бывший концертный директор Лободы уличил ее в обмане

Светлана Лобода по праву считается одной из самых красивых певиц в своей стране. Ее длинными ногами восхищаются миллионы поклонников ,а стройная фигура вызывает зависть коллег по цеху.

Чтобы добиться такого восхитительного результата,Лободе приходится много трудиться в спортзале. Там она проводит по несколько часов в день.

Однако в окружении певицы заявили — не все в роскошной фигуре знаменитости натуральное.

Бывший концертный директор звезды, после разрыва со своей подопечной, решил выставить на всеобщее обозрение ее секреты.

Помощник звезды поведал, что Светлана все концерты задерживает минимум на час. «Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие нужного обьема в пятой точке. Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц«, — огорошил признанием мужчина.

Фолловеры давно уже заметили, что упругая и аппетитная пятая точки Лободы — вовсе не природного происхождения. «Что, только я это вижу? У нее на трусах накладки для …», «Так неестественно выглядит отставленный зад», «Да видно же, что попа, простите, искусственная», — комментировали особо зоркие интернет-пользователи. Сама Светлана подобные заявления всегда игнорирует.