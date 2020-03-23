Барбара Брыльска тяжело больна

В прессе появилось известие,что известная польская актриса Барбара Брыльска в настоящее время борется с онкологией.
В последние годы Барбара Брыльска почти не выходит в свет и редко дает интервью. В одном из разговоров с журналистами она обмолвилась, что сейчас мечтает только о том, чтобы у нее улучшилось здоровье.
О своем недуге Барбара предпочитает не говорить и скрывает от поклонников диагноз. 78-летняя актриса, как удалось выяснить журналистам, уже несколько лет борется с раком. Точный диагноз не сообщается, но ходят слухи, что у Барбары рак языка.
На прямые вопросы журналистов о состоянии здоровья,Брыльска не отвечает,но и не отрицает болезни.
«Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — заявила актриса.
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