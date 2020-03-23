Март 23rd, 2020

Арнольд Шварценеггер поел из одной миски с любимым ослом и пони

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, находящийся на самоизоляции в связи с карантином из-за коронавируса, поел из одной миски с ослом и пони. Соответствующим видео 72-летняя звезда поделился на своей странице в Instagram.

Не так давно Шварценеггер заявил, что планирует придерживаться самоизоляции, поэтому сейчас он находится дома. Компанию ему составили необычные питомцы в лице осла и пони. Внимание Виски и Лулу привлек зеленый лист салата на тарелке звезды “Терминатора”, поэтому они поочередно пытались получить лакомство. Сам актер не стал отгонять животных и охотно покормил их из своих рук. Осел продолжал попытки добраться до тарелки даже когда ему дали угощение.

В комментариях подписчики с юмором отнеслись к такой ситуации, заключив, что Шварценеггеру точно не приходится скучать во время карантина. Помимо времяпрепровождения с питомцами, актер занимается чтением, тренировками и призывает поклонников оставаться дома, пока не спадет пандемия.