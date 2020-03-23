Март 23rd, 2020

Анфиса Чехова поделилась своим способом борьбы с тревогой

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками любопытным способом борьбы с паникой и тревожным состоянием.Женщина призналась,что ей уже приходилось обращаться к психологу и у нее есть опыт ,нужный сейчас очень многим.

«Врач научила меня, как справляться с очень серьёзными переживаниями, стрессами и паниками», — призналась Чехова. По словам психолога, в сложные моменты необходимо начать раскачиваться.

«Стоя, с пятки на носок, со средней амплитудой или в кресле качалке, или на качелях. Или сидя со скрещенными ногами, просто раскачивайте тело взад-вперед. Вы увидите, как вам полегчает», — уверила поклонников телезвезда.

Она напомнила, что именно таким образом почти всех успокаивали родители в младенческом возрасте. «Эти воспоминания и чувства зафиксировались у нас на уровне подсознания, и даже теперь, в нашем взрослом состоянии, простое раскачивание тела может принести нам успокоение», — резюмировала Анфиса в Instagram.