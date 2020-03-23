65 эвакуированных из Нью-Йорка хасидов больны коронавирусом

Израильские СМИ сообщают, что на рейсе с израильтянами, прибывшем на прошлой неделе из Нью-Йорка находились 65 инфицированных коронавирусом членов религиозной организации ХАБАД.
Еще 8 человек ждут результатов тестов.
Всего в самолете было 200 пассажиров.
Прибывших из Нью-Йорка поместили на карантин в отель Дан. Заболевших коронавирусом позднее перевели в больницу Шмуэль Ха Рофе. 41 человек остался в отеле на карантине.
В настоящий момент министерство здравоохранения разыскивает остальных пассажиров и экипаж этого рейса. Все эти пассажиры перед высадкой подписали заявление о том, что в последние две недели не вступали в контакт с зараженными коронавирусом.
http://mignews.com/news/disasters/world/230320_75550_30970.html
Leave a Reply