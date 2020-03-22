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Змея родила змеелову двухголового змееныша

Фото: Direct Vet Services / Facebook

Тигровая змея, пойманная в пригороде австралийского города Мельбурн, штат Виктория, родила двухголового детеныша. Об этом сообщает UPI.

Пресмыкающееся было поймано змееловом Стюардом Гэттом (Steward Gatt) во дворе частного дома. Он убрал его в мешок и положил в свой автомобиль. Позднее, открыв мешок, Гэтт обнаружил, что змея была беременна и в его отсутствие принесла потомство.

Один из змеенышей оказался двухголовым и был умерщвлен ветеринаром по соображениям гуманности. «Как эти животные ни круты, они, как правило, нежизнеспособны», — объяснил он свое решение на странице ветеринарной клиники в Facebook. Остальные детеныши и сама змея были отпущены на волю.

Тигровые змеи водятся на юго-востоке Австралии и острове Тасмания. Это живородящие пресмыкающиеся. Как правило, в их выводках около 30 детенышей. Яд тигровой змеи представляет угрозу для человека. Без немедленной медицинской помощи погибают от 40 до 60 процентов укушенных людей.

Category: Мир, Новости ﻿
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