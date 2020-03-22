 
 
Март 22nd, 2020

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как подтвердился диагноз, рассталась со своим бойфрендом — 31-летним актером Беном Курой. Они встречалась более трех лет.

 

Ольга Куриленко и Бен Кура

 

По информации Daily Mail, причиной разрыва звездной пары стали несовпадающие рабочие графики знаменитостей, которые мешали отношениям.

Они хотели продолжить отношения, однако это оказалось слишком сложно: работа тянула их в разные стороны,

— сообщил инсайдер издания.

 

Ольга Куриленко и Бен Кура

 

Он также добавил, что Ольга, как и всегда, «быстро придет в норму» после расставания. Актриса познакомилась с Беном Курой на съемках «Отпетого мачо» (Gun Shy) три года назад.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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