Март 22nd, 2020

В США испытали стратегический гиперзвуковой военный планер

Запуск ракеты-носителя с гиперзвуковым планером C-HGB U.S. Navy

Американские военные провели испытания перспективного стратегического гиперзвукового планера C-HGB (Common Hypersonic Glide Body, универсальный гиперзвуковой планер). Как сообщает Defense News, испытания планера состоялись 19 марта 2020 года. Аппарат пролетел на скорости более 5 Махов и, согласно заявлению Пентагона, поразил предназначенную для него цель. C-HGB был запущен с полигона на гавайском острове Кауаи.

В американском военном ведомстве объявили, что состоявшиеся испытания C-HGB стали вторыми по счету. Первые были проведены 1 октября 2017 года. По словам руководителя Управления проектов стратегических систем ВМС США вице-адмирала Джонни Вулфа, во время первых испытаний проверялась способность C-HGB контролируемо планировать к цели на гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука в пять и более раз. Другие подробности о проведенных испытаниях гиперзвукового планера не раскрываются.

Разработка гиперзвукового планера C-HGB занимается американская компания Dynetics Technical Solutions по заказу Армии и ВМС США. Планер станет универсальным аппаратом, который можно будет запускать как с наземной пусковой установки, так и с подводной лодки. Проект C-HGB предполагает, что планер поднимается и разгоняется до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем. Затем уже аппарат отстыковывается от носителя и планирует к цели.