Март 22nd, 2020

В Испании за сутки – почти 350 жертв коронавируса

Власти Испании ещё на 15 дней продлили чрезвычайное положение, введённое в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Оно должно было завершиться 29 марта, однако премьер Педро Санчес уже сейчас распорядился о его продлении.

Несколько дней назад в стране – как и в ряде других государств Европы, в частности Италии и Чехии, – был введён общенациональный карантин, люди могут покидать дома только по уважительной причине.

Испания вторая после Италии страна Европы по числу инфицированных и умерших от коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 348 человек, а всего с начала эпидемии – 1725. Число инфицированных приближается к 30 тысячам, Испания по этому показателю делит третье-четвёртое места в мире с США. Более 2500 человек выздоровели.

Среди жертв коронавируса – бывший президент футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Лоренцо Сайнс, скончавшийся в субботу. Ему было 76 лет.