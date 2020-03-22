 
 
Март 22nd, 2020

В Хорватии сильное землетрясение

хорватияВ Европе  ,переживающей потрясение от коронавируса,произошло еще одно чрезвычайное и разрушительное событие.

В воскресенье, 22 марта, в районе Загреба, столицы Хорватии, произошло сильное землетрясение. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра магнитуда составила 5,3. Но немецкие сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 6,0. Зафиксированы повторные толчки (до 5,3).

Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северо-востоку от Загреба (в 6 км к юго-востоку от Касины). Очаг залегал на глубине около 10 км.

Для этого района речь идет о необычно сильном землетрясении.

Информация о причиненном ущербе и пострадавших уточняется.

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