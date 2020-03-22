Март 22nd, 2020

Удивительная находка Нидерландских кладоискателей

Необычно теплая зима позволила открыть сезон поиска кладов гораздо раньше обычных сроков. Группа кладоискателей вышла на поиски в Нидерландах и их труд увенчался небывалым успехом. Они нашли золотое кладдахское кольцо с маркировкой.

Кладдах – маленькая рыбацкая деревушка на западе Ирландии, где в 1660-1737 годах жил некий Ричард Джойс. Он покинул родные края, отправившись торговать в Вест-Индию. По возвращении Ричард собирался жениться на своей возлюбленной, но по пути в Кладдах его корабль был захвачен алжирскими пиратами, сам Ричард Джойс взят в плен и продан в рабство мавру-ювелиру.

Раб быстро освоил ремесло своего хозяина и вскоре овладел им в совершенстве. Тоскуя по своей далекой невесте, он создал кольцо в форме двух рук, держащих сердце под короной. Позднее это кольцо стало известно, как кладдахское кольцо или кольцо Кладдах.

Такова легенда. Ну а что же до Ричарда Джойса, то он попал домой в 1689 году после того, как Вильгельм III Оранский вскоре после своей коронации договорился с маврами об освобождении всех британских рабов. А невеста дождалась Ричарда. Они поженились, и Ричард занялся ювелирным делом на родине.

Точно не известно, как все было на самом деле, но факт есть факт: самые старые из сохранившихся колец имеют надпись R.I., а ювелир по имени Ричард Джойс (англ. Richard Ioyes) действительно существовал.

Кладдахское кольцо преподносится в знак дружбы, а также используется в качестве обручального кольца. Сердце символизирует любовь, руки – дружбу (доверие), а корона – верность. Часто кольцо украшает надпись на ирландском: Grá, Dilseacht, agus Cairdeas (любовь, верность и дружба).