 
 
Март 22nd, 2020

Трамп рассказал о возможной причине потери Ким Чен Ыном всего



Президент США Дональд Трамп рассказал, что может привести к тому, что лидер КНДР Ким Чен Ын потеряет все. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал северокорейского главу «весьма умным» человеком, однако добавил, что он может потерять все. Причиной этого, по мнению Трампа, могут стать его «враждебные действия».

Глава Белого дома напомнил о подписанном в Сингапуре денуклеаризационном соглашении. Он добавил, что КНДР должна выполнить эти условия. Трамп подчеркнул, что северокорейская страна обладает большим экономическим потенциалом.

Category: Новости, США ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>