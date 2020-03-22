Март 22nd, 2020

Трамп рассказал о возможной причине потери Ким Чен Ыном всего





Президент США Дональд Трамп рассказал, что может привести к тому, что лидер КНДР Ким Чен Ын потеряет все. Об этом он написал в своем Twitter.



Он назвал северокорейского главу «весьма умным» человеком, однако добавил, что он может потерять все. Причиной этого, по мнению Трампа, могут стать его «враждебные действия».



Глава Белого дома напомнил о подписанном в Сингапуре денуклеаризационном соглашении. Он добавил, что КНДР должна выполнить эти условия. Трамп подчеркнул, что северокорейская страна обладает большим экономическим потенциалом.