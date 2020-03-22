Толпа ультраортодоксов вМеа-Шеарим напала на полицию, выполнявшую патрулирования в связи с эпидемией

Толпа ультраортодоксов попыталась помешать сотрудникам полиции, выполнявшим патрулирование в столичном квартале Меа-Шеарим.
Попытка полицейских проследить за соблюдением указаний Минздрава не нашла понимания у ультраортодоксов, которые не терпят вмешательства государства в свой уклад жизни. Они стали метать в сотрудников полиции камни и другие тяжелые предметы, не давали им проехать.
Полицейские, вызвавшие подкрепление, задержали трех зачинщиков беспорядков, им в административном порядке выписаны штрафы в размере 5000 шекелей за «участие в незаконном сборище».
https://www.9tv.co.il/item/11922
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