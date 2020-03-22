Март 22nd, 2020

Толпа ультраортодоксов вМеа-Шеарим напала на полицию, выполнявшую патрулирования в связи с эпидемией





Толпа ультраортодоксов попыталась помешать сотрудникам полиции, выполнявшим патрулирование в столичном квартале Меа-Шеарим.



Попытка полицейских проследить за соблюдением указаний Минздрава не нашла понимания у ультраортодоксов, которые не терпят вмешательства государства в свой уклад жизни. Они стали метать в сотрудников полиции камни и другие тяжелые предметы, не давали им проехать.







Полицейские, вызвавшие подкрепление, задержали трех зачинщиков беспорядков, им в административном порядке выписаны штрафы в размере 5000 шекелей за «участие в незаконном сборище».







https://www.9tv.co.il/item/11922