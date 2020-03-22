Март 22nd, 2020

Россия намерена спасти человечество от коронавируса

Теперь всем можно расслабиться и выдохнуть. В дело спасения человечества от опасного вируса включилась Россия.

В Роспотребнадзоре сообщили, что уже разработаны специальные тест-системы для диагностики вируса. Тесты отправили уже в 13 стран.

Всего более 100 тысяч единиц разосланы в Иран, Монголию, КНР, государства СНГ и ЕАЭС. Планируется, что в скором времени будет организована поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Тест-системы из России помогли поставить верные диагнозы заболевшим в Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Несмотря на старания великой страны помочь другим государствам в борьбе с COVID-19, многие отказываются платить той же монетой. Например, Белоруссия решила нажиться на разрастающимся в РФ экономическим кризисом. Производители продуктов, которые поставляют продовольствие в Россию, воспользовались случаем и задрали цены на закупки.Об этом сообщают в русских СМИ.