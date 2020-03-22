Март 22nd, 2020

Психологи обьяснили почему звезды перебарщивают с фотошопом

Так как звезды в первую очередь используют социальные сети для работы и продвижения своего бренда,то, конечно, красивая внешность всегда востребована и лучше «продается». Поэтому любой публичный человек пытается показать себя в лучшем виде, нежели он есть на самом деле.

Безусловно, публичная профессия обязывает быть на высоте. Если звезды позволят себе плохо выглядеть, это сразу заметит пресса, блогеры начнут им приписывать всякие болезни, несчастья в личной жизни. Поэтому в соцсетях актеры используют большое количество фотошопа, специальных масок.

Знаменитости прежде всего такие же люди, как мы с вами. Они уже привыкли видеть себя через призму фильтров, у них появилась зависимость от фотошопа, а значит, комплексы. Постоянно обрабатывая свои снимки в фотошопе, они становятся заложниками этих приложений, им уже тяжело выставлять натуральные фото.

Просто они боятся, что поклонники увидят все их изъяны. Хотя есть знаменитости (их, увы, очень мало), которые принципиально показывают свои фото без фотошопа. И они становятся объектами насмешек хейтеров, которые высмеивают их морщины и лишний вес. Мол, звезды должны быть идеальными. Так что никого осуждать не надо, во всем хороша золотая середина.

Но поддаваться фильтрам не стоит. Если хотите выглядеть, как голливудская звезда, просто сделайте красивый макияж, укладку и загрузите фото. Это будет честнее, чем сглаживающие фильтры, которые полностью меняют внешность человека.