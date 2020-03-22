Март 22nd, 2020

Продукты для повышения здоровья мозга и долголетия — врачи составили список





С ростом модных диет, так называемых суперпродуктов и растущего ассортимента пищевых добавок на рынке, трудно понять, что нужно есть, чтобы предотвратить деменцию и увеличить продолжительность жизни. Медики назвали продукты, которые помогут в этом.



Все больше исследований указывают на изменения образа жизни, чтобы защитить мозг от болезней, включая болезнь Альцгеймера. известный эксперт доктор Гэри Смолл, автор книги «2 недели до более молодого мозга» и редактор отчета о здоровье ума и тела, говорит, что по данным исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, до половины случаев болезни Альцгеймера потенциально связаны с «модифицируемыми факторами риска».



«В нашей книге мы фокусируемся на питании, а также управлении стрессом, физических упражнениях и умственной стимуляции, чтобы сохранить мозг здоровым и потенциально задержать симптомы деменции», — говорит Смолл.

На самом деле, исследования показали, что соблюдение диеты ума связано с 30-35-процентным снижением риска когнитивных нарушений у пожилых людей. Диета ума, которая расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, является гибридом как известных средиземноморских, так и DASH диет.