Март 22nd, 2020

Пентагон примет на вооружение несколько тысяч дешевых крылатых ракет, летающих роем

Прототип ракеты Grey Wolf на пилоне истребителя F-16 AFRL

Исследовательская лаборатория ВВС США провела серию испытаний прототипа дешевой крылатой ракеты и ее турбореактивного двигателя, разработанных в рамках программы Grey Wolf. Как пишет Flightglobal, во время испытаний исследователи провели несколько включений двигателя ракета на разных высотах полета. Прототип все время был закреплен на пилоне истребителя F-16 Fighting Falcon.

Разработка проекта Grey Wolf ведется по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США с 2017 года. Проект предполагает создание очень дешевых крылатых ракет, способных объединяться в группы и барражировать у цели. Дальность полета боеприпасов составит не менее 463 километров.

Проект также предполагает, что, объединившись в группу, дешевые крылатые ракеты смогут автоматически распределять роли внутри группы и совместно выполнять задание. Военные полагают, что в группе дешевые крылатые ракеты смогут эффективнее преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны противника. При этом потеря нескольких ракет не станет чувствительной в финансовом плане.

В проекте Grey Wolf принимают участие две американские компании: Northrop Grumman и Ttchnical Directions Inc. Первая занимается разработкой непосредственно крылатой ракеты, а вторая — компактного и дешевого турбореактивного двигателя для нее.

Подробности о боеприпасе пока не раскрываются, а описание двигателя для ракеты — TDI-J85 — опубликовано на сайте разработчика. Эта силовая установка длиной всего 37,5 сантиметра и диаметром 22,4 сантиметра способна развивать тягу до 890 ньютонов. Двигатель оснащен электрогенератором, выдающим электрическую мощность до 1,2 киловатта. Масса TDI-J85 с генератором составляет 12,7 килограмма.