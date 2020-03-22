Пара превратила ядерную ракетную шахту в Канзасе в удивительный замок

Канзас, вероятно, не то место, где следует искать замок, но не пропустите эту жемчужину. Это уникальное сооружение находится всего в 40 км к западу от Топики (Topeka) и преимущественно скрыто под землей. Эд и Диана Педен (Peden) купили эту ядерную ракетную шахту Atlas E времен Холодной войны и потратили последние 33 года на преобразование ее в подземный особняк и замок, который они в течение многих лет предлагают в аренду на Airbnb.



Теперь чета Педен хотят чего-то попроще и поменьше, поэтому они наняли друга и управляющего по недвижимости Мэтью Фулкерсона (Matthew Fulkerson), чтобы тот продал этот необычный дом. Фулкерсон жил и работал там с Педенами в течение последних 10 лет.



Это единственная возможность всего за 3,2 миллиона долларов получить в собственность ракетный бункер. Эти фотографии показывают, как выглядит удивительный замок, на ремонт которого ушло более трех десятилетий.

33 года супруги превращали эту ядерную ракетную шахту времен Холодной войны в то, что они называют «подземным замком»

Подземный особняк площадью 1 672 кв. м продается «под ключ», то есть его можно купить и сразу въезжать, ничего не переделывая

Этот замок — отличное убежище от остального мира, раскинувшееся на 174 014 кв. м земли за пределами Топики, штат Канзас…

…с забором высотой 2.4 м, который окружает участок, и двумя смотровыми замковыми башнями

Двери замка взрывоупорные и весят 47-тонн

Подземные входы-туннели сохранились с тех времен, когда здесь была ракетная шахта

Некоторые части здания, такие как старый ракетный отсек, все еще сохранили свой первоначальный облик, в то время как другие были полностью отремонтированы

В замке есть несколько центров для отдыха, а мебель можно приобрести вместе с недвижимостью

Уютный декор и мягкое освещение могут заставить вас практически забыть о том, что вы находитесь под землей

Эти туннели длиной 45 метров ведут к настоящему пульту управления запуском…

…который все еще находится своем первоначальном месте

Благодаря каменной кладке и освещению, даже промышленные туннели смогли вписаться в эстетику подземного дома

Педены говорят, что они старались сделать это место «уютным» — это нелегкая задача для того, что по сути является подвалом, но в нем есть и домашний уют

В большом зале площадью 325 квадратных метров есть даже сцена

В дополнение к огромному подземному пространству, здесь есть также надземная жилая площадь

Также на земле есть теплица, работающая на солнечной энергии

В замке два комплекта из четырех солнечных панелей, которые генерируют энергию, а также дизельный генератор

И в довершение, в замке есть даже гидромассажная ванна