Март 22nd, 2020

Офтальмологи разработали 9 правил, которые помогут сохранить зрение до старости

Офтальмологи разработали 9 правил, которые помогут сохранить зрение до старости. Уделяете ли вы достаточно внимания уходу за своими глазами?.. Эксперты рассказали о том, чего не следует делать с глазами, чтобы они всегда радовали вас своим здоровьем — пишут «Дни.ру».

Спать в контактных линзах. Существует 2 основных типа контактных линз, но даже те, которые предназначены для круглосуточного использования, рекомендуется снимать на время сна. Дело в том, что если спать в контактных линзах, это может в 10–15 раз повысить риск развития язвы роговицы из-за отсутствия доступа кислорода к последней. Также круглосуточное их использование может стать причиной развития бактериальной инфекции.



Прикасаться и тереть глаза. Не трогайте глаза без необходимости, так вы можете занести бактериальную инфекцию. Если вы будете слишком интенсивно тереть глаза, это может повредить сосуды и вызвать развитие воспаления.



Не посещать регулярно окулиста, не проверять состояние своих глаз, остроту зрения. Желательно делать это ежегодно. Такие мероприятия позволят выявить нарушения еще на раннем этапе их развития и предупредить ухудшение состояния. Следует отметить, что в зоне позади глазного яблока нет болевых рецепторов, поэтому в случае повреждения, например разрыва сосуда, вы этого даже не почувствуете, пока повреждения не начнут сказываться на состоянии вашего зрения.



Использовать различные гаджеты в течение всего дня (и ночи). Экраны компьютеров, планшетов и смартфонов излучают синий свет, который, по некоторым данным, может быть столь же вредным, как и ультрафиолетовые лучи солнца. Кроме того, сосредоточение внимания на чем-либо в течение нескольких часов подряд может вызвать напряжение глаз и головную боль.



Использовать карандаш для глаз в области внутренней части века. По мнению специалистов, прокрашивание внутренней части века карандашом достаточно рискованно, особенно если вы носите контактные линзы, поскольку частицы косметического средства могут попасть на линзы и перекрыть доступ кислорода к роговице. Даже если вы не пользуетесь контактными линзами, используя карандаш, вы можете занести бактериальную инфекцию, особенно в этом смысле опасны жидкие лайнеры.



Не смывать макияж перед сном. Сон с не смытой косметикой может быть чреват закупоркой желез, расположенных в области ресниц, раздражением кожи, появлением сыпи и даже ячменя. Кроме того, клей для накладных ресниц также может вызвать развитие воспаления.



Использовать линзы, раствор для хранения линз или капли с истекшим сроком годности. Раствор и капли содержат специальные антибактериальные компоненты, которые могут потерять свою активность после истечения срока годности, что может привести к инфицированию глаз. То же самое касается и самих линз.



Злоупотреблять каплями для устранения покраснения глаз. Они, как правило, содержат сосудосуживающие компоненты, которые суживают кровеносные сосуды и таким образом временно делают глаза менее красными. Однако они также содержат консерванты и другие химические вещества, которые могут сделать вашу проблему еще более острой в долгосрочной перспективе. Если ваши глаза постоянно красные или присутствует раздражение, то необходимо посетить окулиста, который сможет определить причины появления данной проблемы.



Не носить солнцезащитные очки круглый год. Многие люди думают, что солнцезащитные очки следует носить только летом, но на самом деле использовать их зимой может быть еще более важно, поскольку в это время года солнечные лучи отражаются от снега. Это может привести к ожогам роговицы, развитию рака кожи век и пр. Убедитесь, что ваши очки обеспечивают защиту от UVA- и UVB-лучей и надевайте их каждый раз, когда находитесь на солнце.