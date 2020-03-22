Март 22nd, 2020 «Не ради газировки и попкорна, а ради друг друга»: Кристофер Нолан попросил поддержать кинотеатры Режиссер Кристофер Нолан («Дюнкерк», «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь») обратился к американскому правительству с просьбой не забывать и поддерживать финансово кинотеатры, которые из-за пандемии испытывают серьёзные проблемы, и особенно их работников, которые являются частью огромной индустрии. В своей колонке для The Washington Post Нолан напомнил читателям о том, что вся индустрия кино — это не только актёры, режиссёры, продюсеры, но и остальные люди, работающие в смежных сферах. Когда люди думают о кино, их мысли в первую очередь обращаются к звёздам, студиям, гламуру. Но кинобизнес — это все: люди, которые работают в закусочных киосках, работают с оборудованием, принимают билеты, заказывают фильмы, продают рекламу и прибирают уборные в местных кинотеатрах. Обычные люди, многие из которых получают почасовую заработную плату, зарабатывают на жизнь, работая в самых доступных и демократичных заведениях в нашем обществе. Кристофер Нолан Нолан назвал кинотеатры важной частью общественной жизни, он надеется, что люди понимают, как выглядит настоящая индустрия кино и что его работа, как кинематографиста, также зависит от других людей в этой сфере. Я надеюсь, что люди видят наше сообщество таким, какое оно есть на самом деле: жизненно важной частью общественной жизни, которая предоставляет рабочие места для многих и развлечения для всех. [...] Моя работа, как режиссёра, никогда не будет завершена без этих работников и аудитории. Кристофер Нолан Режиссёр подчёркивает, что нет никакого соперничества за внимание зрителя. Он считает, что кинотеатры нуждаются в долгосрочном сотрудничестве со студиями, чтобы избегать подобных проблем в трудные времена. Журналисты слишком часто противопоставляют друг другу формы развлечений, как если бы они участвовали в каком-то соревновательном конкурсе Дарвина за внимание людей. Из-за этого теряется суть. Люди любят переживать истории, потому что, независимо от того, делают ли они это вместе или в одиночку, фильмы, телевидение, романы и игры вызывают у нас эмоции и дают нам катарсис. В дополнение к помощи, необходимой театральным работникам со стороны правительства, кинотеатры нуждаются в стратегическом и дальновидном партнёрстве со студиями. Последние несколько недель были напоминанием о том, что есть стороны жизни, которые гораздо важнее, чем поход в кино. Но, если учесть, что предлагают кинотеатры, возможно, [их] не так много, как вы думаете. Кристофер Нолан Ситуация становится ужасной, поскольку кинотеатры вынуждены прерывать свою работу на неопределённое время, из-за чего они теряют прибыль, а люди лишаются работы и заработной платы. А до тех пор, пока кризис не пройдёт, Нолан просит правительство не бросать этих людей и всячески помогать им в этот трудный период. Кинотеатры перестают работать и останутся такими на какое-то время. Но фильмы, в отличие от непроданной продукции или неполученного интереса, не перестают быть ценными. Большая часть этой краткосрочной потери будет возмещена. Когда этот кризис пройдет, потребность в коллективном участии людей, необходимость жить, любить, смеяться и плакать вместе станет более сильной, чем когда-либо. [...] Мы не просто должны помочь этим людям, мы должны сделать это для себя. Нам нужно то, что кино может нам дать. Кристофер Нолан Нолан ещё раз отметил, что в сейчас в индустрии больше всего страдают работники таких предприятий, как кинотеатры, вся привлекательность которых основана на объединении людей вокруг одного события. Может быть, как и я, вы думали, что ходили в кино ради объёмного звука, орешков, или газировки с попкорном, или кинозвёзд. Но, нет — мы были там друг для друга. Кристофер Нолан Журналисты разгадали сюжет новых «Звездных Войн»

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