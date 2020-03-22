«Не ради газировки и попкорна, а ради друг друга»: Кристофер Нолан попросил поддержать кинотеатры
Режиссер Кристофер Нолан («Дюнкерк», «Интерстеллар», «Тёмный рыцарь») обратился к американскому правительству с просьбой не забывать и поддерживать финансово кинотеатры, которые из-за пандемии испытывают серьёзные проблемы, и особенно их работников, которые являются частью огромной индустрии.
В своей колонке для The Washington Post Нолан напомнил читателям о том, что вся индустрия кино — это не только актёры, режиссёры, продюсеры, но и остальные люди, работающие в смежных сферах.
Нолан назвал кинотеатры важной частью общественной жизни, он надеется, что люди понимают, как выглядит настоящая индустрия кино и что его работа, как кинематографиста, также зависит от других людей в этой сфере.
Режиссёр подчёркивает, что нет никакого соперничества за внимание зрителя. Он считает, что кинотеатры нуждаются в долгосрочном сотрудничестве со студиями, чтобы избегать подобных проблем в трудные времена.
Ситуация становится ужасной, поскольку кинотеатры вынуждены прерывать свою работу на неопределённое время, из-за чего они теряют прибыль, а люди лишаются работы и заработной платы. А до тех пор, пока кризис не пройдёт, Нолан просит правительство не бросать этих людей и всячески помогать им в этот трудный период.
Нолан ещё раз отметил, что в сейчас в индустрии больше всего страдают работники таких предприятий, как кинотеатры, вся привлекательность которых основана на объединении людей вокруг одного события.
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