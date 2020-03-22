На ближайшей к Солнцу звезде наши планету немного больше Земли

Если ее существование подтвердится, то эта планета может дать представление о том, как образуются низкомассовые планеты вокруг низкомассовых звезд. Эта информация будет противоречить моделям того, как рождаются сверхземли; считается, что большинство из них формируется в минимальном расстоянии от звезды, на котором вода может превратиться в лед. Эта планета не вписывается в эту модель.

В предыдущем исследовании Проксима Центавра с использованием Atacama Large Millimeter Array (ALMA) — астрономической обсерватории на севере Чили — сообщалось о неизвестном источнике световых спектральных сигналов, которые могут принадлежать второй планете или просто быть продуктом соседней галактики или несвязанным с ней явлением.

Чтобы лучше понять, исходит ли сигнал от другой планеты, вращающейся вокруг звезды, Марио Дамассо и его коллеги проанализировали 17,5-летние временные ряды высокоточных радиальных скоростей с помощью метода экзопланетного обнаружения, который отслеживает световой спектр звезды. Исследователи обнаружили, что сигнал возникает в течение 1900 дней, что указывает на то, что он, вероятно, не связан с циклическими сдвигами в магнитном поле звезды. Однако авторы подчеркивают, что для подтверждения их выводов необходимо больше доказательств.