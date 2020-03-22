Март 22nd, 2020

Лариса Долина напугала поклонников неудачным фото

Лариса Александровна, как и миллионы женщин, всю жизнь ведет борьбу с лишним весом. В 90-е годы, влюбившись в молодого музыканта Илью Спицына, Долина преобразилась.

Потом артистка будет рассказывать о какой-то чудодейственной кефирной диете. Но все понимают, что ничто так не меняет человека, как любовь.

Увы, в прошлом году появились слухи, что с «погодой в доме» у Спицына и Долиной давно уже не складывается.

Некоторые источники даже утверждают, что пара окончательно разорвала отношения. Да, они не комментируют разлад, но вместе в свете уже больше не появляются. К сожалению, обладательница хрустального голоса, видимо, на фоне депрессии, снова поправилась. И в соцсетях Долиной стали все чаще появляться сильно отфотошопленные фотографии.

В этом году к премьере мюзикла «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где ей отведена роль миссис Ловет, Лариса Александровна прилично похудела. Но меньше фотошопа (особенно на афише) от этого в ее соцсетях не стало.

Хотя в Инстаграме дочери певицы иногда проскальзывают и натуральные снимки Ларисы Долиной.