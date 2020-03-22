Март 22nd, 2020

Китай «вонзил нож в спину» и отказался от поставок российской нефти

Уже десять дней Европа не закупает российскую нефть из-за ценовой политики Саудовской Аравии, которая резко снизила цены на свое сырье. Теперь к Европе присоединился и Китай.

Более того, российское топливо Пекин не допускает даже до торгов. Своим поведение КНР наносит удар в спину РФ.

Экономисты РФ полагают, что прекращение поставок энергоносителей на экспорт может привести к краху их экономику и даже повлиять на местные политические элиты. По мнению экспертов, ситуация направлена на смену власти в стране.

Также есть мнение, что Штаты и ЕС могут ударить по Москве новыми санкциями, направленными на российские топливные ресурсы, запретив их поставки на неопределенное время. Причем Вашингтон нацелился на блокировку банковских транзакций.

И если наложат санкции в отношении российских банков, это может привести к тотальному запрету на любые операции с любыми банковскими инструментами, то есть, прежде всего, золотом в международных расчетах. Не исключено введение «золотой блокады».

Точно такая же ситуация сложилась в 1925 г, когда Советский Союз закупал новое оборудование не на золотые слитки, а выкачивая из страны природные ресурсы и зерно.Только сейчас РФ должна будет справляться с этим в одиночку,за счет своих ресурсов ,а не ресурсов соседних стран.