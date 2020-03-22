Католическая церковь простит грехи больным с коронавирусом и врачам

Католическая церковь объявила, что верующим, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2, будут прощены грехи. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Agence France-Presse.

По решению Ватикана, на прощение также могут рассчитывать родственники, которые ухаживают за близкими, заболевшими COVID-19, медики и люди, которые молятся за их здоровье.

Чтобы получить право на прощение грехов, больным католикам следует повторять определенное количество молитв и дистанционно участвовать в важных церковных праздниках. Тем, кто молится за здоровье медиков, необходимо каждый день не менее 30 минут читать Библию.

Площадь святого Петра и ватиканские музеи закрыты для посетителей из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии. Массовые мероприятия, в том числе церковные службы, запрещены. Пасхальная месса, в которой будет участвовать Папа Римский, пройдет в пустом храме.