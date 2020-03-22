Изоляция и закрытие границ: В России могут ужесточить меры по борьбе с вирусом

Источник РИА Новости в правительстве рассказал о планах по ужесточению мер по борьбе с эпидемией коронавируса с возможных повторением опыта стран Европы.

По его словам, в настоящее время Россия идет по пути Испании, Франции и Британии с суточным приростом заболевших около 30%, что рисует далеко не радужные перспективы.

Для избежания катастрофы кабмин может пойти на крайние меры вплоть до полной изоляции всех контактировавших с зараженными и дополнительных мер по выявлению и тестированию граждан.

«Изучается международный опыт по наращиванию массового тестированию контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытии мест массового скопления», — сказал источник.

Отмечается, что время для принятия дополнительных мер у России еще есть, но для выхода на более позитивную траекторию они должны быть «действительно решительными».