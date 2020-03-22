Март 22nd, 2020

Итальянский диетолог предупредил о скрытой опасности диет





Итальянский диетолог и специалист по спортивной медицине Микеланджело Джампьетро (Michelangelo Giampietro) предупредил об опасности диет. По словам эксперта, они только создают иллюзию потерю веса.

Микеланджело Джампьетро считает, что низкоуглеводные диеты, которые очень популярны в течение многих лет, начиная с кетогенной, в дополнение к Аткинсу, Дюкану, палеолитическому типу питания, наносят здоровью вред. Кажущееся же похудение происходит за счет выведения воды из организмы и потери мышечной ткани. Что касается «эффекта йо-йо», то методика в конечном итоге может вызвать увеличение веса по сравнению с исходной ситуацией.





Важно понимать, что кетогенная диета показана людям по терапевтическим показаниям, к примеру, эпилепсии, которая не поддается лечению, или в случаях подготовки к хирургическим операциям. Суть в том, что углеводы жизненно необходимы для здоровья. Клетки тела (эритроциты, мозг, мышцы) имеют абсолютную потребность в этом питательном веществе.



«Если бы мы не ели продукты, богатые углеводами, наш организм немедленно страдал бы от проявления классических расстройств гипогликемии и поста: слабость, потливость, недостаток концентрации и внимания, сонливость, головная боль, нарушение зрения. Их показатель должен составлять минимум 50-55% от общего количества ежедневных калорий», — объясняет специалист.

Основополагающими принципами питания являются разнообразие и здравый смысл, уверен диетолог. Следует отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения (овощи, фрукты, зерновые и бобовые, также из-за присутствия в них клетчатки), без чрезмерного отказа от пищи животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молоко и производные). Не стоит забывать и про оливковое масло.