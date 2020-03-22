Март 22nd, 2020

Фильмы об эпидемиях. Что смотреть на карантине

Новый коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспыхнул в Европе и обвалил мировые рынки. Эксперты говорят о начале нового финансового кризиса.

Европа стала главным очагом распространения коронавируса на планете. ЕС закрывает границы для иностранцев и ограничивает передвижение граждан внутри блока. Многие объявили режим чрезвычайной ситуации, некоторые — чрезвычайное положение.

В Украине с 12 марта действует всеобщий карантин — закрыты практически все общественные заведения и метрополитен, в транспорт пускают не больше десяти человек, а власти призывают оставаться дома, особенно пожилым людям. Три области ввели режим ЧС.

Зоной бедствия на европейском континенте стала Италия, которая не справляется с потоком больных и врачам приходиться выбирать, кого лечить, а кого оставлять умирать. Для транспортировки погибших привлекают армию. Другие страны Европы готовятся к такому же сценарию.

События напоминают множество фильмов об эпидемиях, в частности о зомби-вирусах, который представляется самым ужасающим апокалипсисом. Мы вспоминаем такое кино, и надеется, что пандемия вскоре пойдет на спад.

Поезд на Пусан

Ен Сан Хо, 2016

Действие фильма происходит во время зомби-апокалипсиса в поезде Корейской высокоскоростной железной дороги. После просмотра фильма поездка в Интерсити приобретет новые краски (правда, когда движение будет восстановлено).

Фильм стал одним из самых кассовых в Южной Корее и получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 95 процентов «свежести». На сайте Metacritic фильм имеет оценку 72 из 100.

Маска Красной смерти

Роджер Корман, 1964

Снятый по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По культовым режиссером Роджером Корманом хоррор повествует о принце Просперо, который, чтобы избежать чумы, заперся с царедворцами в своем замке в средневековой Испании.

Фильм включен Стивеном Кингом в список наиболее значимых произведений жанра с 1950 по 1980 год.

Шон живых мертвецов

Эдгар Райт, 2004 год

Эта пародийная британская комедия с элементами хоррора во многом переплетается с работами Джорджа Ромеро — отца современных зомби, в частности затрагивается проблема общества потребления и современного капитализма, которая поднимается в культовом фильме Рассвет мертвецов 1978 года.

Ромеро высоко оценил работу, а Квентин Тарантино внес фильм свой топ-10. Фильм получил несколько премий и номинаций в категории Лучший британский фильм.

Перевал Кассандры

Джордж Пан Косматос, 1976

Эталонный фильм-катастрофа начинается с проникновения террористов в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Во время перестрелки с охранниками они случайно разбивают контейнер, в котором находились бактерии смертельной болезни.

Одному из террористов удается убежать и сесть в скорый поезд, следующий из Женевы в Стокгольм. С ним в поезд попадает и начинает распространяться среди пассажиров малоисследованная инфекция, позднее опознанная, как легочная чума.

28 дней спустя

Дэни Бойл, 2002

Действие фильма происходит в Великобритании на фоне пандемии высокозаразного вируса, превращающего людей в яростных монстров, единственная цель которых убить как можно больше людей. Сюжет построен вокруг попыток четверки выживших спастись, но не только от зомби, но и от других людей.

Фильм стал новой вехой в жанре зомби-хорроров. В 2017 году журнал Time Out включил 28 дней спустя в список 100 лучших британских фильмов. Имеет три разные концовки.

Слепота

Фернанду Мереллиш, 2008

Философская притча об эпидемии слепоты, которая поражает всех жителей неназванного города. Только героине Джулианны Мур удается избежать этой участи, чтобы помочь людям, обнажившим свои пороки.

12 обезьян

Терри Гиллиам, 1995 год

К 2035 году неизлечимый вирус уничтожил пять миллиардов человек, то есть большую часть населения Земли, а оставшиеся вынуждены жить под землей. Осужденного за дерзость властям отправляют на машине времени в 1996 год, когда началась страшная эпидемия. Но ученые ошибаются со временем.

Главные роли исполняют Брюс Уиллис и Брэд Питт. Фильм был номинирован на Оскар и получил несколько премий, в том числе Золотой глобус (мужская роль второго плана) и Сатурн как лучший научно-фантастический фильм.

Обитель зла

Пол Уильям Скотт Андерсон, 2002 год

Киноадаптация одноименной японской компьютерной игры. Сюжет построен вокруг Элис, потерявшей память девушки, которая попала в секретную лабораторию, где после утечки опасного вируса господствует искусственный интеллект.

Исследуя с командой подземные помещения, главная героиня обнаруживает, что все умершие превратились в зомби.

Зомби-апокалипсис: как отреагируют государства

Добро пожаловать в Зомбиленд

Рубен Флейшер, 2009

Америку уничтожила эпидемия вируса зомби. Главному герою — робкому юноше — удается выжить, соблюдая рад правил, первое из которых — будь в форме.

Черная комедия получила положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90 процентов с консенсусом: «Злобно, забавно, и в нем много крови». Metacritic дал фильму 73 баллов.

Рассвет мертвецов

Зак Снайдер, 2004 год

Ремейк культового фильма 1978 года Джорджа Ромеро, который описывает судьба группы людей, которые спасаются от нашествия зомби, в забаррикадированном торговом центре. Оригинальный фильм использует зомби как метафору сложных социально-политических проблем.

Зарза

Стивен Содерберг, 2011

Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса неизвестного происхождения.

В связи с тем, что инкубационный период заболевания очень короткий, а смертность и заразность слишком высоки, отследить его происхождение трудно. Вирус, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, а смертность превышает 20 процентов.

В статье New Scientist фильм получил хвалебные отзывы за достоверное представление науки. Как пример приводится необходимость найти способ выращивать вирус в лабораторных условиях без уничтожения популяции клеток, прежде чем исследователи смогут изучать вирус.

Карл Циммер, автор научно-популярных книг, также похвалил фильм, при этом отметив, что в фильме показывается, как реконструкция вспышки эпидемии может помочь понять, сколько человек может заразить носитель вируса, сколько из них заболеют и сколько умрут.

Эпидемия

Ларс фон Триер, 1987

Психоделический постмодернистский хоррор, в котором герой Триера работает врачом в некой стране будущего, охваченной чумой. Врач-идеалист пытается помочь больным, не подозревая, что сам распространяет инфекцию.

Я — легенда

Френсис Лоуренс, 2007 года

Чудотворное лекарство от рака оказалось вирусом, который превратил людей в нечто среднее между вампирами и зомби. Главный герой — подполковник медицинской службы американской армии — единственный незараженный в Нью-Йорке. Вместе с овчаркой он пытается выжить и изобрести антидот.