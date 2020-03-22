Март 22nd, 2020

Белорусь навязала России свои правила игры на нефтегазовом рынке

Белорусь сумела подчинить себе Россию, навязав свои условия по поставкам «черного золота». О том, что Россия приняла правила игры соседа, Лукашенко сообщил на совещании с правительством 21 марта.

Как пояснил президент Белоруси на встрече с министрами будут подняты следующие вопросы: закупка сырья, транспортировка нефти и экспорт.

Москва приостановила поставки «черного золота» 1 января. Двум правительствам не удалось договориться об условиях продажи на 2020 год.

На встрече, которая состоялась 11 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруси Сергей Румас постарались прийти к соглашению по данному вопросу. Однако все прошло не слишком гладко для России. Румас заявил, что Белорусь готова покупать не менее 2 танкеров нефти у других государств, если РФ не согласится на условия, предложенные страной-соседом.

Отношения этих двух стран в последнее время сильно ухудшились, и не только из-за ситуации на нефтегазовом рынке. Белорусам сыграл на руку финансовый кризис, начавшейся в РФ из-за распространения коронавируса. Поставщики, которые продавали России, в основном, молочные продукты, подняли цены, из-за чего сильно осложнилась ситуация с объемом закупок и транспортировкой товаров.