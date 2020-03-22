Март 22nd, 2020

Белла Хадид развлекается на карантине делая снимки топлес

Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей. Она — дочь калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Фостер. У Беллы есть старшая сестра Джиджи, также успешная модель. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов и, повзрослев, пошли по стопам матери.

Сестры – звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.

У супермодели Беллы Хадид в Инстаграме – 29 миллионов подписчиков. И многие из них сейчас сидят дома на вынужденном карантине из-за коронавируса. А тех, кто еще беспечно разгуливает по улицам, 23-летняя красотка решила образумить с помощью пикантного кадра. Белла снялась топлесс перед зеркалом, прикрыв голую грудь мексиканской лепешкой.

» Я и мой буррито говорят вам оставаться дома! Не только ради себя, но и буквально ради всего мира и всех людей, которых вы любите, — обратилась манекенщица к подписчикам. — Это безумие, потому что все, что нам нужно сделать — это сплотиться, чтобы замедлить этот вирус, и людям все еще трудно понять, что нельзя быть эгоистами! Медитируйте! Проводите время с вашей собакой,кошкой,рыбой! Они, вероятно, очень рады, что вы уделяете им внимание! Научитесь вязать, свяжите носки! Напишите стихотворение маме! Стань лучше! И последнее — мойте руки»-написала поклонникам модель.