Март 22nd, 2020

80% заболевших коронавирусом в Украине перенесут болезнь в легкой форме

Заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о текущей ситуации и мерах ,которые в ближайшее время будут приняты для борьбы с эпидемией в Украине.

«Мы сейчас разрабатываем все, что необходимо, чтобы организовать мобильные бригады врачей, которые кроме экстренной медпомощи будут выезжать домой, проводить скрининговые тестирования, а также будут обеспечивать медико-санитарное наблюдение.

Сейчас отрабатываем, чтобы привлечь дополнительно для усиления медиков студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будет принимать меры для того, чтобы привлечь их для помощи врачам.

И именно наши превентивные меры позволят нам оказать помощь тем группам, которые будут в ней наиболее нуждаться, а по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, около 5-7% это те люди, которые заболели коронавирусом и будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им необходимо оказывать высококвалифицированную медпомощь», — сказал он.

При этом Ляшко призвал граждан не паниковать, так как 80% людей, заболевших коронавирусом, перенесут его в легкой форме.