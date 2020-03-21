Март 21st, 2020

Женщина, потерявшая память, повторно вышла замуж за своего супруга





Шэррон Карр (Sharron Carr) еще раз ощутила приятное волнение, шагая к алтарю в подвенечном наряде навстречу своему супругу, когда они сыграли свадьбу во второй раз. Мать четверых детей потеряла память после ужасной автокатастрофы, но любящая семья помогла ей все вернуть. Супругу Робу удалось еще раз влюбить в себя жену, и она с удовольствием вышла за него замуж в июне 2019 года. 51-летняя Шэррон из Новой Зеландии попала в аварию в 2009 году. Очнувшись, она поняла, что не помнит ничего о своей жизни, начиная с 1992 года. Женщина не узнавала ни мужа, ни детей. Своего супруга Роба она приняла за незнакомца. Миссис Карр считала себя 26-летней девушкой, путешествующей по Австралии, и не могла понять, откуда у нее муж и дети. Доказать женщине, что она замужем и воспитывает четырех ребят смогла лишь только ее племянница Кэтрин, которую та вспомнила. В день аварии Шэррон была за рулем, но неожиданно потеряла сознание, в результате автомобиль разбился. Супруг Роб ехал за ней и стал очевидцем аварии. Мужчина бросился вытаскивать жену из разбитой машины, но она его не узнала. Врачи сказали, что у женщины сотрясение мозга, но не могли объяснить, почему она потеряла память. Кроме этого, миссис Карр сломала два позвонка, но могла ходить. В тот же вечер женщина вернулась домой. Дома женщина долго не могла прийти в себя, не понимая, где она и откуда у нее взялись муж и дети. Чтобы помочь ей вспомнить все, Роб достал семейный фотоальбом. Шэррон казалось, что в эти снимки ее просто вставили с помощью фотошопа, ведь прошлое так и не всплыло в голове. Роб рассказал супруге, как они познакомились и поженились, как один за другим у них появились дети, но миссис Карр понадобилось немало времени и усилий, чтобы опять привыкнуть к семье. Любовь и терпение мужа впечатлили ее, и она влюбилась в него снова. Пара начала укреплять свои отношения, и через 10 лет после автокатастрофы решила сыграть свадьбу еще раз.







В день праздника супруги снова обменялись клятвами в окружении самых близких и родных людей. Это было настоящее торжество любви над болезнью. Повзрослевшие дети стали свидетелями на свадьбе родителей, которые преодолели все трудности после аварии и смогли начать новую совместную жизнь с чистого листа.