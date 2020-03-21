Врачи рассказали,какие хронические болезни создают дополнительный риск при коронавирусе.

Итальянское общество инфекционных болезней региона Ломбардия опубликовало данные о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Согласно отчету, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5 процента, а среди диабетиков — на 7,3 процента.
Кроме того, повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3 процента), гипертонией (на шесть процентов) и онкологическими заболеваниями (на 5,6 процента).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая.
По последним данным, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.
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