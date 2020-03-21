Март 21st, 2020

Волонтеров заразят короновирусом для создания вакцины.

20 тысяч человек согласились принять участие в опытах для создания вакцины от коронавируса.

Поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не текущей формой, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов.

А в это время Роспотребнадзор тоже сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса. В подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Ученые предполагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в последнем квартале 2020 года.

Будут ли принимать участие в создании российской вакцины добровольцы пока не известно.