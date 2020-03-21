Март 21st, 2020

Влад Топалов счастлив несмотря на карантин.

Владу Топалову нравиться быть отцом.

34-летний Влад Топалов признался, что карантин пагубно сказался на его карьере. Однако теперь у певца появилась возможность больше времени уделять семье.

Из-за эпидемии коронавируса по всей стране отменяют спектакли и концерты. Артисты жалуются, что потерпели убытки из-за пандемии. Бывший солист группы Smash! признался, что тоже пострадал материально. Однако он нашел свои плюсы в карантине.

«Отменились концерты, потерял много денег. Казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. Сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт», — написал Топалов в Instagram.

Певец показал забавное видео с Майклом. Молодой отец, шутя, «нападал» на сына и пытался его «покусать». Малыш задорно смеялся — видно, что мальчику нравятся такие игры с отцом.