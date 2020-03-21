 
 
Март 21st, 2020

В России 8 млн человек потеряют работу из-за коронавируса

© Коллаж ИА «Росбалт»

В России могут закрыть 3 млн предприятий на фоне пандемии коронавируса. Работу могут потерять 8 млн, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

По прогнозам ТПП, «около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы, потерять работу рискуют 8,6 млн человек».

В регионах каждое третье предприятие малого бизнеса при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Однако многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, пишет Znak. Также, добавляет СМИ, правительство уже признало пандемию форс-мажором при госзакупках.

Напомним, в мире коронавирусом заражены более 270 тыс. человек, умерли — почти 12 тыс. ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом панедмией.

Category: Новости, Россия ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>