 
 
Март 21st, 2020

В Москве продолжают бороться коронавирусом ежедневными крестными ходами

Гундяевцы Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом в инстаграми сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев), передает Час-Дій.

РПЦшники прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери.

Они будут молиться о помощи и заступничестве всем нуждающимся.

«Традиция осуществления крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых на помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи высших сил, поэтому братия нашего монастыря единогласно решили усилить молитву», — написал игумен.

Category: Новости, Россия ﻿
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