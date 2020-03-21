В Китае создан электромотоцикл, с самым большим пробегом

Китайская компания Evoke, занимающаяся производством электромотоциклов, решила выйти на европейский и американский рынки с новой моделью.

На сегодняшний день в модельном ряду компании только городские электробайки Urban, батарея которых заряжается за 15 минут (при условии, если воспользоваться станцией высокой мощности).

Новинка станет называться Evoke 6061: она получит более мощный 120-киловаттный двигатель, а рама и задний маятник будут изготовлены из особого алюминиевого сплава (T6061).

Крутящий момент мотора нового китайского мотоцикла составит 272 Нм. Динамические параметры транспортного средства пока не разглашаются (Urban с 16-киловаттным двигателем способен был разогнаться максимум до 130 км/ч).

Каждый модуль батареи (всего их 6) будет иметь 18650 элементов, и, как заверяет разработчик, в процессе восполнения энергии контролироваться станет температурный режим каждого из них. Общая ёмкость аккумулятора равняется 15,4 кВт⋅ч. Запас хода на данный момент не называется, но производитель отмечает, что по этой характеристике новый Evoke не будет уступать одному из текущих лидеров рынка Zero SR/F, способного преодолеть на одной зарядке 320 км.

Первая серийная модель 6061 появится уже летом 2019 года. Стоимость неизвестна (куда более скромный Urban реально приобрести за 9500$). Но надеяться на лёгкое покорение рынка вряд ли стоит, поскольку у «китайца» конкурентов окажется немало.