Март 21st, 2020

Умерший от коронавируса израильтянин — переживший Катастрофу Арье Эвен



Первой жертвой коронавируса в Израиле стал 88-летний иерусалимец Арье Эвен.



Этот человек скончался минувшей ночью в столичной больнице «Шаарей Цедек». Сегодня стало известно, что Арье Эвен репатриировался в Израиль из Венгрии в 1949 году 17-летним юношей. Он приехал один, пережив Катастрофу европейского еврейства во время Второй мировой войны.



Он был отцом четверых детей, которые подарили ему 18 внуков и одного правнука.



По словам близких, в последние годы Арье жил в доме престарелых «Нофим» в Иерусалиме и очень любил это место. «Мы благодарим персонал больницы «Шаарей Цедек» за преданную заботу о нашем отце, за человечность и эмпатию», — сказали члены семьи умершего.



Арье Эвен поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, поскольку коронавирус наложился у него на несколько хронических болезней, в том числе болезнь сердца. В больнице он несколько раз был при смерти из-за сердечной недостаточности, но медикам удавалось его реанимировать.



«Наш дорогой и любимый человек жил полной жизнью, был предан семье и держался до последнего. Нам больно от того, что свои последние дни и мгновения он провел в одиночестве, когда близкие не могли находиться рядом», — передала семья.



Арье Эвен и еще несколько стариков в «Нофим» заразились коронавирусом от социальной работницы, которая посетила дом престарелых, не зная, что заражена вирусом.



https://news.israelinfo.co.il/events/85502