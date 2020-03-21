Ученые разработали вечное стекло

Линзы, используемые для объективов фотоаппаратов, не похожи на стекла, которые используются в квартирах или машинах, отмечают исследователи. Они имеют разную степень прозрачности и разбиваются по-другому (одни разбиваются на крупные куски, вторые — на множество крошечных кусочков). Эти свойства определяет напряжение внутри стекла, которое можно легко свести к минимуму или максимизировать. Теперь исследователи могут настраивать это давление, чтобы приспособить материал для конкретных потребностей.

Для этого исследователи сосредоточились на коллоидных стеклах, которые состоят из микроскопических частиц, диспергированных в растворе, позволяющем формировать компактное твердое тело. Физики Университета Тренто провели несколько экспериментов и сумели создать коллоидные стекла, характеризующиеся однонаправленным напряжением, которое локально накапливающиеся в этом материале во время образования и движутся в одном направлении.

Джулио Монако, директор кафедры физики Университета Тренто и координатор исследовательской работы, отметила, что такие стекла очень стабильны. «Представьте оконные стекла, которые, несмотря на напряжение, могут не разрушаться веками. Для этого нужно лишь научиться контролировать напряжение более детально».